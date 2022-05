Jessica Inchude ganha ouro nos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo

A portuguesa Jessica Inchude conquistou este sábado a medalha de ouro no lançamento do peso dos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo, que estão a decorrer em Alicante, Espanha.

A lançadora lusa triunfou com um lançamento de 18,07 metros, à frente da espanhola Maria Belén Toimil, que registou 17,85, e da dominicana Rosa Ramirez, que terminou com 17,60. A outra portuguesa em ação, Eliana Bandeira, terminou em quinto, com a marca de 16,95.

Esta medalha de ouro é a primeira conquistada por Portugal nesta edição dos Ibero-americanos e a 32.ª do historial luso na competição, mas foram várias as medalhas conquistadas.

Tiago Pereira conquistou a medalha de bronze no triplo salto, com 16,71m, a melhor marca da época.

Já Rubem Miranda sagrou-se vice-campeão Iberoamericano de salto com vara. Saltou 5,35m.

Por sua vez, Salomé Afonso foi terceira nos 1500m, com a marca de 4:17.35.

Também Emanuel Sousa conquistou a medalha de bronze no lançamento do disco, com a marca de 56,68m.

Igualmente com medalha de bronze, Ana Cabecinha foi terceira na marcha, já depois de ter tido também medalhas em 2004, 2006 e 2010.