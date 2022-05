O Benfica derrotou a Oliveirense no primeiro jogo das meias-finais do “play-off” do campeonato de basquetebol.

Os encarnados venceram, na Luz, por 89-72.

A segunda partida está marcada para segunda-feira.

BASQUETEBOL

Playoffs - 1/2 Final

1º jogo

Benfica 89-72 Oliveirense

Intervalo: 45-38

Melhor Marcador: F. Gaines, do Benfica, com 22 pontos

22 mai

FC Porto- Sporting 15h00