João Sousa na final do Open de Genebra

João Sousa apurou-se, esta sexta-feira, para a final do Open de Genebra, na Suíça. O melhor tenista português de sempre continua a fazer história e alcança a 12.ª final de um torneio ATP na sua carreira.

Sousa, 79 do "ranking" mundial, eliminou o francês Richard Gasquet (75), antigo número sete, em dois sets, por duplo 6-2. Superioridade total do vimaranense, que se apresenta em boa forma, a poucos dias de entrar em competição no quadro principal de Roland Garros.

Para já em ainda mais um jogo de singulares na terra batida de Genebra e é o da luta pelo título, frente a Casper Ruud. O norueguês, oitavo da classificação ATP, derrotou o norte-americano Reilly Opelka (18) nas meias-finais, por 7-6 e 7-5.

Será o terceiro encontro entre os dois tenistas em torneios ATP, o terceiro, curiosamente, em terra batida. Casper Ruud, de 23 anos, venceu Sousa em ambos os encontros, realizados em 2019, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A final do Open de Genebra está prevista para sábado. João Sousa joga pelo seu quinto título no circuito ATP e para, pela primeira vez na carreira, aos 33 anos, vencer dois torneios no mesmo ano. Em fevereiro, o tenista português ganhou o ATP 250 de Pune, na Índia.

João Sousa ainda deverá jogar esta sexta-feira, após descanso, as meias-finais do torneio de pares frente a Pablo Andujar e Matwe Middelkoop.