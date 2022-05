"Hat-trick" de Démare no Giro. João Almeida segue no pódio

Arnaud Démare vencer a 13.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, numa chegada em que comprova que é o "sprinter" mais forte desta edição do Giro. O ciclista francês da Groupama-FDJ chegou em primeiro a Cuneo, com Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) logo atrás.

É a terceira vitória de Démare nesta Volta a Itália e o francês reforça a liderança da classificação por pontos.

João Almeida chegou na 23.ª posição, integrado no primeiro grupo, com os restantes favoritos, mas já sem Romain Bardet, que era quarto classificado na geral. O francês da DSM desistiu, devido a doença. O quarto classificado agora é o australiano Jay Hindley, da Bora-hansgrohe.

João Almeida (UAE-Emirates) continua a no terceiro posto da classificação geral, a 12 segundos de Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que mantém a camisola rosa. Na segunda posição está Richard Carapaz. O líder da INEOS Grenadiers está, tal como João Almeida, a 12 segundos de López.

Prestes a entrar na semana final do Giro, os ciclistas vão agora ter de lidar com a inclinação do percurso. Há oito etapas pela frente e seis são de montanha, a começar já pela tirada de sábado. A etapa 14, entre Santena e Turim, no total de 147 km, prevê cinco contagens de montanha: quatro de segunda categoria e uma de terceira categoria.