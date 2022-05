Rui Bragança eliminado no Europeu de taekwondo

O português Rui Bragança foi esta quinta-feira eliminado pelo búlgaro Denis Dimitrov no primeiro combate em -63 quilos do Europeu de taekwondo, que decorre em Manchester, Inglaterra.

O campeão europeu de 2014 e 2016, participante em dois Jogos Olímpicos, perdeu por 13-10 e acabou por ficar pela primeira vez abaixo do quinto lugar num campeonato da Europa.

"Uns erros de cálculo e umas faltas estranhas foram o suficiente. (...) Mas melhores dias virão", escreveu o atleta do Benfica, na rede social Facebook.

No sábado, entram em ação Renato Pereira (-68 kg) e Júlio Ferreira (-80 kg), com Joana Cunha (-57 kg) e Lucian Procopciuc (-74 kg) a começarem a participação no domingo.