Pedro Sousa falha acesso ao quadro principal de Roland Garros

O tenista Pedro Sousa perdeu a última ronda da qualificação para o quadro principal de Roland Garros e está fora do torneio francês.

O português, 287º do "ranking" mundial, perdeu em dois "sets" frente ao australiano Jason Jubler, 161º da hierarquia mundial, pelos parciais de 7-5 e 6-2. Pedro Sousa ainda resistiu a quatro "match point", mas acabou por ceder, numa partida que durou 1h21.

Pedro Sousa não conseguiu replicar o feito de Nuno Borges, que esta manhã confirmou presença no quadro principal do torneio do Grand Slam. João Sousa também tem presença assegurada.