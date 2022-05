Nuno Borges no quadro principal de Roland Garros

O tenista português Nuno Borges garantiu presença no quadro principal de Roland Garros, na sua estreia no torneio francês.

Frente ao húngaro Zsombor Piros, o maiato de 25 anos teve de operar uma reviravolta para vencer a terceira e última ronda de qualificação. Nuno Borges perdeu o primeiro "set" por 6-3, mas remontou para a vitória, com os parciais de 6-2 e 6-1.

O atual 126º do "ranking" mundial vai agora estrear-se no quadro principal do torneio francês.

Nuno Borges junta-se a João Sousa, que já tinha lugar assegurado no quadro principal. Pedro Sousa ainda disputa o apuramento contra o australiano Jason Kubler.