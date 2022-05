João Almeida quer “pódio” e promete atacar na Volta a Itália

O ciclista João Almeida confirma que “o pódio é o objetivo” para a Volta a Itália em bicicleta, “mas se estiver entre os cinco primeiros ficarei feliz”.

O chefe de fila da UAE-Emirates, em entrevista ao jornal “As”, deixa clara a sua posição no Giro 2022: “Se não fizer pódio será por má sorte ou porque os rivais estão mais fortes. Darei tudo o que tiver".

A estratégia para as próximas etapas está definida. "Se estiver bem, tentarei atacar para ganhar tempo. Quando estou bem sou ofensivo. No final ganhará o melhor, mas é preciso aproveitar as oportunidades", explicou.

A Volta deste ano tem menos quilómetros de contrarrelógio, mas João Almeida acredita que pode ganhar "no máximo 30 segundos" aos rivais, que “estão muito fortes".

Após 12 etapas, João Almeida é terceiro na geral, a 12 segundos da frente.