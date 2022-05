Taekwondo. Rui Bragança renova contrato com o Benfica

Rui Bragança, atleta olímpico de taekwondo, renovou contrato com o Benfica, anunciou o clube esta quarta-feira.

Uma renovação a pensar no Europeu, a curto prazo, e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a longo prazo.

"Depois sair do taekwondo em beleza e quem sabe com uma medalha ao peito", afirma Rui Bragança, de 30 anos, citado pelo site oficial do Benfica, que representa desde 2006.

Para o atleta, a renovação é "um voto de confiança enorme".

Rui Bragança tem em casa um medalheiro que impõe respeito: dois ouros e um bronze em Europeus, um ouro nos Jogos Europeus, um ouro em Europeus de clubes, e uma prata e um bronze em Mundiais.