Nuno Borges está a uma vitória do quadro principal de Roland Garros, depois de, esta quarta-feira, se ter apurado para a última ronda do "qualifying" para o segundo torneio do Grand Slam de ténis do ano.

O tenista português, atual 126.º classificado do "ranking" ATP, operou a reviravolta diante do brasileiro Felipe Meligeni, número 190 da hierarquia mundial, na segunda ronda. Venceu pelos parciais de 6(5)-7, 7-6(3) e 6-2.

Na terceira e última ronda da qualificação, Nuno Borges, de 25 anos, que faz a sua estreia em Roland Garros, terá pela frente o húngaro Szombor Piros, número 189 do mundo. Duelo marcado para quinta-feira.