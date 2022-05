João Domingues foi eliminado na segunda ronda do Challenger de Francavilla, em Espanha, esta quarta-feira.

O tenista português, 335.º colocado do "ranking" ATP, cedeu perante o argentino Hernan Casanova, número 307 do mundo e sexto cabeça de série do torneio, em dois "sets", por duplo 6-4.

Há menos de duas semanas, João Domingues venceu o Challenger de Salvador da Baía, no Brasil. Foi o terceiro título da categoria na carreira.