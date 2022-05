Girmay fez história, magoou-se ao abrir o champanhe e agora diz adeus ao Giro

Biniam Girmay foi da euforia à desilusão numa questão de horas. O ciclista eritreu, de 22 anos, tornou-se, na terça-feira, o primeiro africano negro a vencer uma etapa de uma grande volta e, esta quarta-feira, anunciou a desistência da Volta a Itália. A culpa é de uma rolha.

Depois de vencer, ao "sprint", a décima etapa do Giro, Girmay subiu ao palco para celebrar. Porém, ao abrir a tradicional garrafa de champanhe, a rolha acertou-lhe no olho esquerdo. O ciclista da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux festejou com o olho fechado e, no final, teve de ser levado para o hospital, de ambulância, para realizar exames médicos.

Esta quarta-feira, a equipa de Girmay anuncia que os exames revelaram uma hemorragia na câmara anterior do olho esquerdo, que requere "o máximo de cuidado e descanso". O médico da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Piet Daniels, desaconselha todo o tipo de atividade física.

"A nossa prioridade é uma recuperação em pleno e por isso é que, juntos, decidimos com o ciclista e a direção desportiva que Biniam não alinhará no arranque da 11.ª etapa [do Giro]", sublinhou, citado no site oficial da equipa, que acrescenta que Girmay não correrá mais na Volta a Itália.

A 11.ª etapa arranca, esta quarta-feira, em Santarcangelo di Romagnia e termina, 203 quilómetros depois, em Reggio Emilia. É plana, sem prémios de montanha. O português João Almeida (UAE EmirateS) parte do segundo lugar da classificação geral individual, a 12 segundos do camisola rosa, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo).