Ginasta russo que exibiu símbolo de apoio à Ucrânia suspenso por um ano

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) baniu por um ano o ginasta russo Ivan Kuliak e obrigou-o a devolver a medalha de bronze que conquistou na Taça do Mundo de Doha, em março, por ter exibido um símbolo de apoio à invasão da Rússia à Ucrânia.

Kuliak, de 20 anos, que conquistou a medalha de bronze na prova de paralelas assimétricas, gerou polémica ao subir ao pódio com a letra "Z" no equipamento, na zona do peito. Símbolo que significa "Pela Vitória" e tem sido utilizado pelo exército russo na guerra com a Ucrânia.

"Kuliak violou os estatutos da FIG, o Código de Disciplina da FIG, o Código de Ética da FIG, o Código de Conduta da FIG e os Regulamentos Técnicos da FIG quando usou a letra 'Z' no seu 'maillot'", sublinha a FIG, em comunicado. A suspensão "é válida por um ano e manter-se-á por mais seis meses caso, a 17 de maio de 2023, se mantenham as restrições" que afastam atletas russos e bielorrussos das provas que organiza.

Além da medalha, Kuliak está obrigado a devolver o prémio monetário que recebeu, de 500 euros, e ainda a pagar uma multa de 1.900 euros.