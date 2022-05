Gastão Elias não conseguiu entrada para o quadro principal de Roland Garros.

O tenista português, atual 157.º colocado do "ranking" ATP, perdeu com o espanhol Bernabé Zapata Miralles, número 133 do mundo e oitavo cabeça de série do "qualifying", por duplo 6-1, esta quarta-feira.

Em frente, para a última ronda, seguiram Nuno Borges e Pedro Sousa.