Frederico Silva apura-se para os quartos de final em Tunes

Frederico Silva apurou-se para os quartos de final do Challenger de Tunes, na Tunísia, esta quarta-feira.

O tenista português, número 262 do mundo e quarto cabeça de série do torneio, derrotou o espanhol Carlos Sánchez Jover, 432.º classificado do "ranking" ATP, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-7.

Nos quartos de final, Frederico Silva, de 27 anos, terá pela frente o vencedor do duelo entre o espanhol Nikolás Sánchez, número 289 da hierarquia mundial, e o chinês Zhizhen Zhang, 266.º ATP.

O Challenger de Tunes marca o regresso de Frederico Silva à competição, depois de ter estado afastado durante três meses e meio, devido a lesão.