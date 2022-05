João Sousa avança para os oitavos de final em Genebra

João Sousa qualificou-se para os oitavos de final do Open de Genebra, esta terça-feira.

O melhor tenista português de sempre, número 79 do "ranking" ATP, ultrapassou sem dificuldades de maior o espanhol Pablo Andújar, número 83 da hierarquia mundial, em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-4.

Na segunda ronda, João Sousa, finalista em Genebra em 2015, terá pela frente o georgiano Nikoloz Basilashvili, número 25 do mundo.

Curiosamente, Sousa e Basilashvili serão parceiros em pares em Roland Garros. O tenista português também tem entrada garantida no quadro principal do segundo torneio do Grand Slam do ano em singulares.