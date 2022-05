Giro regressa à estrada com João Almeida em segundo

A Volta a Itália regressa à estrada, esta terça-feira, com João Almeida na cabeça do pelotão, no segundo lugar da classificação geral individual.

A décima etapa liga Pescara a Jesi, num percurso de 196 quilómetros. Tem três subidas de montanha de quarta categoria: em Crocette de Montecosaro, em Recanati e praticamente à chegada, em Monsano.

O português João Almeida (UAE Emirates) encontra-se no segundo lugar da geral, a 12 segundos do camisola rosa, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), e com vantagem de dois segundos sobre o último ocupante do pódio, o francês Romain Bardet (DSM Team).

João Almeida terminou o Giro de 2020 em quarto e o de 2021 em sexto.