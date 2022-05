Girmay magoa-se no olho com rolha de champanhe e é transportado para o hospital

Biniam Girmay fez história na Volta a Itália ao ser o primeiro ciclista negro a vencer uma etapa de uma grande volta, mas teve de ser transportado para o hospital após as celebrações.

O momento aconteceu no palco e foi caricato: o ciclista de 22 anos da Eritreia magoou-se ao tirar a rolha do champanhe, que acertou no seu olho esquerdo.

Girmay celebrou com o olho fechado e teve mesmo de ser levado ao hospital de ambulância para exames adicionais.

Biniam Girmay, ciclista da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, venceu a décima etapa da Volta a Itália, ao "sprint".

O português João Almeida foi nono classificado na etapa e continua no segundo lugar da classificação geral, a 12 segundos do camisola rosa, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), e com vantagem de dois segundos sobre o último ocupante do pódio, o francês Romain Bardet (DSM Team).