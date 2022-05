NBA. Celtics e Mavericks vencem e estão nas finais de conferência

Boston Celtics e Dallas Mavericks venceram o último, e decisivo, jogo das respetivas séries e marcam presença nas finais de conferência da NBA.

Os Celtics bateram os campeões Milwaukee Bucks, por 109-81, e conseguiram alcançar a final da Conferência Este pela quarta vez em seis anos.

Na equipa vencedora o destaque foi Grant Williams. O jogador de 23 anos marcou 27 pontos, com sete triplos convertidos em 18 tentativas.

Apesar do duplo-duplo do grego Giannis Antetokounmpo - com 25 pontos e 20 ressaltos - os Bucks perdem a oportunidade de revalidar o título da NBA.

O conjunto de Boston vai defrontar os Miami Heat, na série que decide o representante do Este na final da NBA. O primeiro jogo é na madrugada de quarta-feira.