João Sousa e Francisco Cabral batem vencedor do Open da Austrália

João Sousa e Francisco Cabral estão na 2.ª ronda do Open de Genebra, na Suíça, em pares, depois de baterem a dupla formada pelo australiano Thanasi Kokkinakis, vencedor do Open da Austrália ao lado de Nick Kyrgios no início do ano, e o cazaque Alexander Bublik, finalista vencido em Roland Garros em 2021, também na variante de pares.

Foi uma partida muito disputada, com a dupla portuguesa a perder o primeiro set, por 7-6. Sousa e Cabral responderam no segundo, também com vitória no "tie-break", e fecharam o encontro com vitória por 12-10, no terceiro set.