João Almeida vence prémio de combatividade na nona etapa da Volta a Itália

O ciclista português João Almeida venceu o prémio de combatividade da nona etapa da Volta a Itália.

O prémio distingue o ciclista que se tenha destacado pelo espírito de sacrifício e é atribuído a cada etapa. João Almeida vai receber um prémio de 250 euros e entra na próxima etapa com dorsal especial, em tom laranja.

João Almeida subiu ao segundo lugar da classificação geral do Giro de Itália, no domingo, depois de ter sido quinto classificado na primeira etapa de alta montanha. O português está a 12 segundos do camisola rosa, Juan Pedro López, da Trek-Segafredo.

Esta segunda-feira é dia de descanso e na terça vão ser os 196 quilómetros da 10.ª etapa, entre Pescara e Jesi, num percurso praticamente plano, apenas com duas contagens de montanha de quarta categoria.