Telmo Pinão conquista bronze na Taça do Mundo de paraciclismo

O português Telmo Pinão foi o terceiro classificado na prova de fundo de classe C2, na etapa da Taça do Mundo de paraciclismo, disputada em Elzach, na Alemanha. Bernardo Vieira teve participação mais discreta.

No último dia de competição, Portugal contou com as prestações de Telmo Pinão, em C2, e de Bernardo Vieira, em C1, ambos com corridas de 44,4 quilómetros, com o primeiro a subir ao pódio e o segundo a ficar no oitavo lugar.

A corrida de C2 foi dominada pelo francês Florian Chapeau, que se isolou para vencer com o tempo de 1:07.33 horas, com o checo Ivo Koblasa no segundo posto, a 1.05 minutos do vencedor, o mesmo de Telmo Pinão, que ficou com a medalha de bronze, num “sprint” entre 10 corredores.

Já Bernardo Vieira teve uma tarde menos feliz, não conseguindo melhor do que o oitavo lugar entre os 12 participantes na classe C1. O português ficou a 8.08 minutos do vencedor, o alemão Pierre Senska, o mais rápido do grupo de quatro que discutiu o triunfo.

O segundo foi o espanhol Ricardo Tem Argiles, deixando o terceiro lugar para o estadunidense Aaron Keith.

"O Telmo geriu muito bem a corrida, mantendo-se escondido no grupo, mas respondendo sempre que havia movimentações importantes. O Bernardo não se sentiu muito bem, não conseguiu entrar no grupo da frente", revelou o selecionador nacional, José Marques, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Após o bronze de Luís Costa, na classe H5, no contrarrelógio, na sexta-feira, Pinão deu o segundo pódio da delegação portuguesa na etapa germânica da Taça do Mundo.