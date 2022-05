João Almeida sobe a segundo no Giro

João Almeida, da UAE-Emirates, termina no quinto lugar a primeira etapa de alta montanha, que terminou no cimo do Blockhaus, na Volta a Itália em bicicleta.

Na classificação geral, o português sobe ao segundo lugar, a 12 segundos do camisola rosa Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), que cruzou a meta no 15.º lugar a 1:46 minutos da frente.

A vitória da etapa de 191 quilómetros, entre Isernia e Blockhaus, sorriu a Jay Hindley (BORA-hansgrohe), ao sprint, num grupo de seis corredores, com Romani Bardet (DSM), Richard Carapaz (INEOS) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

Esta segunda-feira é dia de descanso e na terça vão ser os 196 quilómetros da 10.ª etapa, entre Pescara e Jesi, num percurso praticamente plano, apenas com duas contagens de montanha de quarta categoria.