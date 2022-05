Benfica campeão, 29 anos depois

O Benfica assegurou a conquista do título campeão nacional de andebol feminino, 29 anos depois, ao triunfar em casa do Juve Lis por 27-23, na 23.ª jornada da Liga.

As encarnadas, que ao intervalo venciam por 13-9, somaram o 22.º triunfo em 23 jornadas, e seguem com oito pontos de vantagem sobre Alavarium, segundo, quando faltam disputar três jornadas.

O Benfica, que sucede no palmarés ao Madeira SAD, abriu portas ao andebol feminino na época 1971/72, mas acabou por extinguir a secção da modalidade em 1993/94 devido à crise financeira.

Depois de terem protagonizado um breve regresso na temporada de 1996/97, só na época 2018/19 os encarnados voltaram em pleno, competindo na segunda divisão.

O título de campeãs nacionais assegurado na casa do Juve Lis é o oitavo do palmarés do andebol feminino do Benfica, modalidade que soma também seis Taças de Portugal e duas supertaças.