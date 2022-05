Miami Heat apuram-se para a final da Conferência Este

Os Miami Heat são os primeiros finalistas de conferência da NBA. A equipa da Florida derrotou, fora, os Philadelphia 76ers, por 90-99, na madrugada desta sexta-feira, e apurou-se para a final do Este.

Jimmy Butler foi a grande estrela da partida, com 32 pontos, com ajuda de Max Strus, que fez um duplo-duplo de 20 pontos e 11 ressaltos. Houve cinco jogadores a fazer, pelo menos, uma dezena de pontos.

De nada valeram o duplo-duplo de Joel Embiid, de 20 pontos e 12 ressaltos, e os 20 pontos de Tyrese Maxey pela equipa da casa.

Os Heat, que fizeram o 4-2, ficam à espera dos campeões Milwaukee Bucks, que lideram a outra semifinal por 3-2, ou dos Boston Celtics.

No outro confronto da noite, a Oeste, os Dallas Mavericks conseguiram forçar o sétimo jogo diante dos Phoenix Suns, com uma vitória por 113-86.

Luka Doncic destacou-se, com um duplo-duplo de 33 pontos e 11 ressaltos. O base esloveno foi auxiliado por Reggie Bullock, com 19 pontos, Jalen Brunson, com 18, e Spencer Dinwiddie, com 15.

Devin Booker fez um jogo mais apagado do que é costume, com 19 pontos. Já Deandre Ayton assinou um duplo-duplo 21 pontos e 11 ressaltos.

Os Suns, que foram a melhor equipa da fase regular da NBA, têm a vantagem do fator casa: o sétimo jogo, último da semifinal, será disputado em Phoenix. Está marcado para a madrugada de domingo.