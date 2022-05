Nikola Jokic eleito MVP da NBA pelo segundo ano consecutivo

Nikola Jokic, poste dos Denver Nuggets, foi eleito MVP da fase regular da NBA, pelo segundo ano seguido, anunciou a Liga.

O internacional sérvio teve médias de 27,1 pontos, 13,8 ressaltos e 7,9 assistências por jogo na fase regular. Estes valores ajudaram-no a ser o primeiro jogador a ficar no "top-10" em quatro dados: pontos por jogo, assistências por jogo, ressaltos por jogo e percentagem de lançamentos.



Com esta vitória, à qual se soma a do ano anterior, Jokic torna-se no 13.º jogador a conseguir vencer este prémio em anos seguidos.