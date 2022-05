O Benfica venceu o Póvoa por 77-59 no primeiro jogo do “play-off” do campeonato de basquetebol.

A equipa visitante ainda ganhou o primeiro período (19-22), mas perdeu os três seguintes (17-14, 24-10, 17-13).

O melhor marcador do encontro foi Diogo Kapelan, do Póvoa, com 21 pontos.

O segundo jogo dos oitavos de final entre estas duas equipas está marcado para sábado, na Póvoa de Varzim.

Também esta quinta-feira, a Oliveirense defronta o CAB Madeira.