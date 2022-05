Suns e Heat na frente das meias-finais de conferência da NBA

Uma madrugada de calor na NBA: os Phoenix Suns e os Miami Heat venceram na receção a Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks, respetivamente, e adiantaram-se nas meias-finais de conferência.

A Oeste, os Mavs começaram na frente, porém, na segunda parte, os Suns partiram para uma vantagem de 30 pontos e venceram por 110-80.

Foram decisivos Devin Booker, com 28 pontos, e Deandre Ayton, que foi aos 20. Mikal Bridges e Cameron Johnson ajudaram com 14 pontos, cada.

Do lado dos Mavericks, Luka Doncic, que fez um duplo-duplo, com 28 pontos e 11 ressaltos, e Jalen Brunson, com 21 pontos, estiveram muito sozinhos: foram os únicos que passaram da barreira dos 10 pontos.

Heat queimam Embiid e Harden

A Este, os Miami Heat tiveram dez jogadores a fazer, pelo menos, aos 10 pontos e, com uma massagem do "rapper" DJ Khaled à mistura, impuseram-se sobre os Sixers por 120-85 - uma margem de 35 pontos.

Jimmy Butler, com 23 pontos, Max Strus, com 19 (e 10 ressaltos), e Gabe Vincent, com 15, destacaram-se num jogo em que a estrela foi o coletivo.

Do lado de Philadelphia, nenhum jogador chegou, sequer, aos 20 pontos. Joel Embiid ficou-se pelos 17 e James Harden não passou dos 14.

Phoenix Suns e Miami Heat fazem, assim, o 3-2 nas suas séries. Os próximos jogos, que podem decidir as meias-finais, estão marcados para a madrugada de sexta-feira, em Dallas e Philadelphia, respetivamente.