João Almeida sobe ao sétimo lugar da geral da Volta a Itália

João Almeida subiu ao sétimo lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, esta quarta-feira. Arnaud Démare venceu a quinta etapa.

O francês da Groupama-FDJ chegou a Messina ao "sprint" e bateu sobre linha da meta o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), segundo classificado, e o italiano Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), terceiro.

O espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo) chegou com o pelotão, com o mesmo tempo de Démare, e segura a liderança da classificação geral individual. Completam o pódio o alemão Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), a 39 segundos, e o estónio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 58 segundos do camisola rosa.

O português João Almeida (UAE Team Emirates), que também chegou entre o pelotão, bonificou dois segundos num "sprint" intermédio e subiu a sétimo classificado na geral, a 1m58s de Juan Pedro López.

Na quinta-feira, realiza-se a sexta etapa, que liga Palmi a Scalea em 192 quilómetros. Há apenas um prémio de montanha, de quarta categoria.