Benfica organiza "final four" da Liga Europeia de andebol

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que será o organizador da final a quatro da Liga Europeia de andebol, no Altice Arena.

"Para o Sport Lisboa e Benfica é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade dado o curto prazo até ao início da competição, estar de novo envolvido na organização de um evento desportivo de envergadura internacional", pode ler-se no site oficial do clube.

O Benfica é um dos quatro clubes em prova na "final four", que também terá os polacos Wisla, os alemães do Magdeburg e os croatas do Nexe.

O clube da Luz espera que "a atmosfera seja inesquecível". A final a quatro está marcada para os dias 28 e 29 de maio. O Benfica defronta o Wisla na sua meia-final.