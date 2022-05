NBA. Warriors a uma vitória da final do Oeste, Celtics empatam a Este

Com este triunfo, Golden State para 3-1 a vantagem sobre Memphis e fica a uma vitória das finais da Conferência Oeste. O próximo jogo está marcado para a madrugada de quinta-feira, no Tennessee.

Num jogo um pouco mais discreto que o habitual de Jordan Poole, que tem sido a estrela dos Warriors na fase a eliminar, com 14 pontos, quem brilhou mais alto foi Stephen Curry, com 32 pontos. Andrew Wiggins também se destacou, com um duplo-duplo de 17 pontos e 10 ressaltos.

Tatum e Horford abafam Giannis



No outro jogo do dia, os Boston Celtics foram a Milwaukee derrotar os Bucks, por 108-116, e empataram a série das meias-finais do Este.

Jayson Tatum, com um duplo-duplo de 30 pontos e 13 ressaltos, e Al Horford, também com 30 pontos, foram as figuras do encontro.

Giannis Antetokounmpo brilhou com 34 pontos e 18 ressaltos, no entanto, desta vez, não conseguiu fazer a diferença para os campeões.

A série fica empatada por 2-2. O próximo jogo realiza-se na madrugada de quinta-feira, em Boston. Os Celtics têm, agora, o fator casa a favor na corrida à final: dos três jogos que faltam, dois são no TD Garden.