João Almeida sobe ao oitavo lugar da Volta à Itália

O português João Almeida subiu ao oitavo lugar da classificação geral da Volta a Itália, após o 10º lugar na quarta etapa da prova.



Lennard Kamna, da Bora-Hansgroe, venceu a etapa, a primeira em solo italiano, entre Avola e Nicolosi, num percurso de 172 quilómetros.

O espanhol Juan Pedro López, da Trek-Segafredo, é o novo camisola rosa da prova, líder da classificação geral. Os dois pilotos fugiram na liderança na subida ao vulcão Etna, mas foi o alemão que chegou primeiro.

"Ainda não acredito, quero aproveitar estes momentos com a camisola rosa. Tentei fugir na parte do percurso mais difícil. O Kamna apanhou-me, lutamos ao "sprint". A vitória foi para ele, mas fiquei com a rosa", disse, no fim da etapa.

Na classificação geral, Juan Pedro López leva 39 segundos de vantagem para Kamna e o estónio Rein Taaramae, está a 58 segundos. João Almeida, que subiu ao oitavo lugar, está a exatamente dois minutos do líder.