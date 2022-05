Francisco Cabral e Nuno Borges continuam a subir no "ranking" mundial de ténis

Francisco Cabral e Nuno Borges voltam a atingir lugares históricos nas respetivas carreiras. Cabral é 75.º e Borges alcança a 85.ª posição, na hierarquia mundial de ténis, em pares. Depois de terem vencido, no sábado, o Challenger de Praga 2, os tenistas continuam a subir a classificações históricas. Francisco Cabral escalou cinco lugares, ao passo que Nuno Borges ascendeu 14 posições, na última atualização do "ranking" ATP. O título na capital da República Checa é o quarto esta temporada para a dupla portuguesa, uma semana depois de terem vencido no Estoril Open.

"Top-3" português de singulares com duas descidas João Sousa continua a ser o português mais bem classificado na hierarquia global de ténis, apesar de ter descido. O vimaranense caiu uma posição e é agora 83.º. Além de João, também Gastão Elias baixou no "ranking" ATP. O tenista de 31 anos desceu duas posições e está na 155.ª posição. Dos três melhores tenistas portugueses, apenas Nuno Borges não piorou a classificação. Ainda assim o maiato também não subiu e mantém o 132.º posto, que faz dele o segundo português mais bem classificado. Alcaraz sobe novamente, depois de semana histórica Carlos Alcaraz, tenista de 19 anos, volta a subir no "ranking" ATP. O espanhol atinge a sexta posição, o que configura um recorde pessoal. A escalada de três posições é o culminar de uma semana perfeita para Alcaraz, depois de ter vencido o Open de Madrid. Na capital espanhola, o murciano venceu o compatriota Rafael Nadal (4.º) e o sérvio Novak Djokovic (1.º) antes de derrotar, na final, o alemão Alexander Zverev (3.º), num triunfo que deu ao tenista o quinto título da carreira.

Liderança continua a pertencer a Djokovic Apesar da derrota na semifinal do Open de Madrid, Novak Djokovic mantém o primeiro lugar do "ranking" ATP. Uma semana mais, além do primeiro lugar, também o restante pódio permanece inalterado. Zverev continua terceiro e o russo Daniil Medvedev mantém-se no segundo posto.