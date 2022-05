Atleta do Challenge Lisboa morre no hospital

A organização do Challenge Lisboa anunciou a morte de um atleta que sofreu uma indisposição durante a prova de natação.

A prova realizou-se no sábado, no Parque das Nações, e a notícia da morte do atleta foi conhecida esta segunda-feira.

“Durante a prova de natação, a equipa de segurança percebeu que o atleta estava com problemas e forneceu atendimento médico imediato”, refere a organização da Challenge Lisboa, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O atleta foi transportado para a tenda médica, onde foi reanimado e de seguida levado para o hospital.

No entanto, acabou por morrer no dia seguinte, adianta a organização.

“Partilhamos as nossas mais profundas condolências com a família e amigos do atleta e continuaremos a oferecer o nosso apoio neste momento tão triste”, refere a Challenge Lisboa.

No domingo, também morreu um atleta dos Países Baixos após completar a Meia Maratona de Lisboa.

"O Maratona Clube de Portugal [que organiza a prova] recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de um atleta de nacionalidade neerlandesa, após a realização da Meia Maratona de Lisboa", pode ler-se numa nota de pesar hoje divulgada pelos organizadores.