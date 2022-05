Benfica bicampeã nacional

O Benfica sagrou-se campeão português de basquetebol feminino pela segunda vez consecutiva, depois de vencer em casa o União Sportiva, por 73-70, no terceiro e último jogo da final da Liga.

Depois de ter perdido o primeiro jogo nos Açores, o Benfica deu a volta à final, garantindo o título na negra.

Ao intervalo as encarnadas já venciam por 45-33, mas a equipa açoriana fez boa recuperação na segunda parte e ainda apertou as campeãs.

As águias também tinham vencido o campeonato em 2020/21 e passam a somar dois cetros, menos um do que o União Sportiva e o Olivais e menos três do que o recordista CAB Madeira.