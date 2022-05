Basquetebol. Sporting derrota Benfica e conquista Taça

O Sporting conquistou a terceira Taça de Portugal de basquetebol consecutiva, ao bater o Benfica por 79-75, na final disputada em Albufeira.

Na sua 12.ª final, os leões, que já venciam ao intervalo por 49-42, alcançaram o seu oitavo título na competição.

Já o Benfica, recordista de troféus (22), prolongou o interregno de vitórias na Taça de Portugal, competição que os encarnados não conquistam desde 2016/17.

A partida foi equilibrada e com lideranças partilhadas, mas a equipa de Alvalade acabou por levar a melhor.

Shakir Smith foi o mvp dos leões com 21 pontos, três ressaltos e duas assistências. Já Broussard foi o melhor dos encarnados com 17 pontos, apesar de ter falhado um cesto perto do final que daria o empate.

BASQUETEBOL - Taça de Portugal - Pavilhão Desportivo de Albufeira