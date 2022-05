João Almeida à entrada do "top-10" da Volta a Itália

João Almeida subiu três lugares na classificação geral da Volta a Itália, para o 11.º posto, após a conclusão da 2.ª etapa, um contrarrelógio de pouco mais de nove quilómetros em Budapeste, na Hungria.

O ciclista português da UAE-Emirates não esteve ao nível habitual - fez o 11.º tempo do dia -, mas ganhou tempo a alguns candidatos e não perdeu muito para outros.

Simon Yates, da BikeExchange, foi a grande figura do dia. O britânico surpreendeu com a vitória no contrarrelógio que lhe pemitiu subir à segunda posição da geral e colocar-se como o melhor dos favoritos à vitória final.

Mathieu van der Poel também fez um "tempo canhão", foi segundo, a 3 segundos de Yates, e preserva a camisola rosa. Na geral, o neerlandês da Alpecin-Fenix, tem 11 segundos de vantagem sobre Yates. O terceiro é Tom Dumoulin. O neelandês da Jumbo-Visma era o principal favorito à vitória no contrarrelógio, mas não foi além do terceiro posto. É Dumoulin que fecha o pódio da geral, a 16 segundos de van der Poel.

João Almeida está no 12.º lugar, a 29 segundos do primeiro e a 18 segundos de Simona Yates que é a referência para a classificação final. O ciclista português tem o mesmo tempo que o 9.º classificado, o espanhol Peio Bilbao, da Bahrain, e ganhou tempo a outros concorrentes diretos, como Richard Carapaz, Romain Bardet, Mikel Landa ou Jay Hindley.

Rui Costa, companheiro de João Almeida na Emirates, subiu oito lugares na geral e fecha o "top-100". Rui Oliveira, também da equipa dos Emirados Árabes Unidos, está na posição 153.

Domingo corre-se a 3.ª etapa do Giro, a última em território húngaro. São 201 km entre Kaposvar e Balatonfured, com previsão de chegada ao "sprint".