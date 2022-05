O FC Porto venceu o Sporting, por 29-28, em partida da jornada 26 do campeonato de andebol.

Ao intervalo, os leões venciam por 13-10, mas os dragões foram superiores na segunda parte.

O tento decisivo dos dragões foi apontado por António Areia a três segundos do fim.

Com este triunfo, os azuis e bancos reforçam a liderança no campeonato e estão perto do tricampeonato.