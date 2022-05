João Almeida arranca Giro no grupo da frente. Van der Poel é líder

João Almeida começa a Volta a Itália no 14.º lugar da classificação geral, a 14 segundos do primeiro líder, o neerlandês Mathieu van der Poel.

O ciclista da Alpecin-Fenix venceu a 1.ª etapa da prova, corrida na Hungria, e veste a camisola rosa na sua estreia. Van der Poel repete, em Itália, a história que escreveu no Tour no ano passado, quando vestiu a amarela na etapa inaugural, também na estreia.

O neerlandês foi o mais forte na explosão final para a meta, em Visegrád, numa contagem de quarta categoria, batendo ao "sprint" o eritreu Biniam Girmay, da Intermarché-Wanty-Gobert. O terceiro classificado foi o espanhol Peio Bilbao, da Bahrain Victorious, numa chegada também marcada pela queda de Caleb Ewan perto da linha de meta.

João Almeida chegou com quatro segundos de atraso para a frente e ocupa o 14.º lugar da geral, a 14 segundos de Mathieu van der Poel, que beneficiou da bonificação de 10 segundos pela vitória. O ciclista português da UAE-Emirates esteve sempre em contacto com a frente da corrida e mantém intactas as suas ambições.

Rui Costa, companheiro de equipa de João Almeida na Emirates, ocupa o lugar 108, a 2'19 de van der Poel. Rui Oliveira, também da equipa dos Emirados Árabes Unidos, está no lugar 150, a mais de cinco minuto do líder.

A 2.ª etapa corre-se este sábado e é um contrarrelógio de 9,2km em Budapeste. No domingo, a 3.ª etapa também será em território húngaro. Na segunda-feira há dia de descanso que será de viagem para a Itália.