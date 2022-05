FC Porto-Sporting nas "meias" da Taça de Portugal de basquetebol

O FC Porto venceu a Oliveirense (87-60) no segundo encontro da "final a oito" da Taça de Portugal de basquetebol, que se realiza até domingo em Albufeira, marcando encontro com o Sporting nas meias-finais.

Os portistas já ganhavam ao intervalo (32-28) e, se a equipa de Oliveira de Azeméis ainda equilibrou em alguns momentos do primeiro tempo, acabou por sucumbir ao maior poderio do rival no segundo tempo, especialmente no quarto e último período.

O FC Porto, que soma 14 títulos na competição, o último em 2019, assegurou vaga na primeira meia-final de sábado (17h00), em que defrontará o Sporting. Os leões eliminaram o Imortal no primeiro jogo do dia, com uma vitória por 83-75.

Esta sexta-feira disputam-se ainda mais dois jogos dos quartos de final: Benfica-Ovarense e Vitória de Guimarães-Illiabum. Os vencedores defrontam-se na outro meia-final.