Borges e Cabral imparáveis, estão na final do Open de Praga

Nuno Borges e Francisco Cabral estão na final do Open de Praga. A dupla portuguesa bateu os checos Lukas Rosol e Marek Gengel, nas meias-finais, em dois sets, por duplo 6-4.

É a segunda final consecutiva para Borges e Cabral, depois de na semana passada terem vencido o Estoril Open. Na jogo do título, na terra batida do torneio checo, vão defrontar os vencedores do encontro entre Monroe/Romboli e Paulson/Pavlasek. A final está marcada para a tarde de sábado.

Francisco Cabral, número 80 no "ranking" de pares, já venceu este ano em Praga, no primeiro Challenger ali realizado, em abril, na altura acompanhado pelo polaco Szymon Walkow.