Neemias Queta pode estrear-se pela seleção nacional no verão

Primeiro português a fazer carreira na maior liga de basquetebol do mundo, Neemias Queta admite que a entrada na NBA "abriu muitas portas".

O poste dos Sacramento Kings esteve na Renascença e no programa Café da Manhã da RFM , esta quinta-feira, e deixou a possibilidade de começar a representar a seleção portuguesa já a partir do próximo verão: "É um projeto de futuro. Estamos a trabalhar nisso, possivelmente este verão. Ainda não está nada confirmado."

Fazendo uma reflexão sobre o primeiro ano na NBA, garante que melhorou muito e olha para o futuro: "Este ano, com as rotações que tive na G-League, deu para evoluir e para saber o que preciso para no próximo ano estar na equipa principal."

O poste teve mais tempo de jogo nos Stockton Kings, equipa satélite. Foi chamado aos mesmos 14 jogos que nos Sacramento Kings, mas jogou 395 minutos na divisão secundária. Acabou a temporada com 230 pontos (16,4 por jogo), 110 ressaltos (7,9), 26 assistências (1,9) e 27 desarmes de lançamento (1,9).

A cumprir um sonho, Neemias admite que ainda fica estupefacto com os adversários que enfrenta. "Jogadores que sempre viste numa realidade diferente, e pensar que são intocáveis, e agora estão à minha frente", confessa.

Ainda sobre os adversários, o basquetebolista afirma que a modalidade beneficia com a variedade de nacionalidades na NBA: "O jogo está a ficar cada vez mais global e dá para ver que está a ser melhor para o jogo."

Interesse pelo basquetebol e chegada à NBA



Neemias Queta também aborda o início do seu percurso como basquetebolista e lembra o momento em que começou a olhar para o basquetebol com mais atenção.

"Comecei a levar o basquetebol mais a sério com 17 anos", explica Neemias, que, no princípio, via o basquetebol como "uma diversão".

Do Barreiro à NBA, o português olha para este percurso como reflexo do seu empenho.

"É uma combinação de olheiros olharem para ti durante os anos e verem o progresso que tens feito durante. A partir dai veem o potencial que tens e o que podes vir a fazer na liga", remata.