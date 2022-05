NBA. Dupla Booker-Chris Paul dá vitória aos Phoenix Suns

Com os bases Devin Booker e Chris Paul em destaque, os Phoenix Suns venceram os Dallas Mavericks, por 129-109, e aumentaram para 2-0 a vantagem na série das meias-finais de conferência dos "play-offs" da NBA.

Devin Booker, de 25 anos, fez 30 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências. Chris Paul contribuiu com 28 pontos para a vitória dos Suns no segundo jogo em casa com oito assistências e seis ressaltos,.

Nos Mavericks, os 35 pontos e sete assistências de Luka Doncic, base esloveno, não chegaram para ajudar a equipa do Texas a conquistar o primeiro triunfo na semifinal da Conferência Oeste.