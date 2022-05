Futsal. Cardinal deixa Sporting no final da época

O pivot Fernando Cardinal vai deixar o Sporting no final da época de futsal.

O internacional luso, de 36 anos, está em Alvalade desde 2017, numa segunda passagem.

"Venho aqui informar que estou de saída do Sporting no final desta temporada. Esta situação não vai mudar em nada em relação ao meu profissionalismo. Vou continuar a trabalhar, dedicar-me e focar-me ao máximo no clube pois ainda temos dois títulos importantes para ganharmos esta temporada”, escreveu o jogador.

Cardinal reforça: “O mais importante de tudo é que vou sair com o dever cumprido e de consciência bem tranquila pois dei tudo de mim em prol do clube".

O jogador, campeão nacional quatro vezes, não revela qual será o seu futuro clube.

Cardinal jogou no Inter Movistar, ElPozo Murcia, CSKA Moscovo, Freixieiro, Rio Ave, Alpendorada, Boavista, Fundação Jorge Antunes, Famalicense e Sporting (duas vezes).