Todos os ciclistas da W52-FC Porto com testes antidoping negativos

Todos os ciclistas da W52-FC Porto que foram sujeitos a controlo antidoping, depois de constituídos arguidos no âmbito do processo "Prova Limpa", testaram negativo. A informação, que foi avançada ao "Jornal de Notícias" pelo responsável da equipa, Adriano Quintanilha, é agora confirmada pelo FC Porto.

O clube comunica que "os resultados integralmente negativos dos testes antidoping realizados a todos os atletas da W52-FC Porto e a confirmação da completa regularidade dos respetivos passaportes biológicos são notícias positivas".

Os corredores fizeram exames ao sangue e à urina a 24 de abril, quando foram surpreendidos em Trancoso, onde a equipa estava a pernoitar, durante o Grande Prémio "O Jogo".

Perante estes resultados, o FC Porto renova a "confiança nos ciclistas" e aposta no projeto, com uma "perspetiva de continuidade do sucesso alcançado nos últimos anos".

O diretor da equipa, Nuno Ribeiro, e o seu adjunto, José Rodrigues, também foram constituídos arguidos no processo. Ambos foram detidos, interrogados e libertados, sob medidas de coação. ambos ficaram proibidos do exercício das funções que desempenhavam, sujeitos a apresentações semanais às autoridades policiais e impedidos de contactar outros arguidos no processo.

A W52-FC Porto anunciou, entretanto, a contratação de Jorge Henriques para o cargo de diretor desportivo.