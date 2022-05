Prémios em Roland Garros aumentam mais de 20%

O torneio de ténis de Roland Garros vai distribuir 43,6 milhões de euros (ME) em prémios, com um aumento significativo para os vencedores de singulares masculinos e femininos, anuncia o organizador.

A Federação Francesa de Ténis (FFT) assinalou que o valor total representa um aumento superior a 20% em relação a 2021, ano em que foram distribuídos 34,4 ME em prémios, e os dois campeões de singulares vão receber 2,2 ME cada, contra 1,4 ME na edição anterior.

O valor dos prémios destinados aos tenistas eliminados na primeira ronda (62 mil euros) terá um aumento de 3%, enquanto a dotação atribuída à fase de qualificação da prova parisiense em terra batida terá um acréscimo de 30%.

Os jogadores eliminados na primeira ronda do qualifying de Roland Garros de 2022, que se vai realizar entre 22 de maio e 5 de junho, recebem 14 mil euros, valor que sobe para 20.000 na segunda ronda e para 31.000 na terceira.

"O aumento da dotação atribuída à primeira eliminatória do quadro de singulares e da fase de qualificação permite apoiar as jogadoras e jogadores que sofreram mais com a crise sanitária durante os últimos anos", assinalou a FFT.