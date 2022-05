Nuno Borges eliminado no Open de Praga

Nuno Borges foi eliminado na 2.ª ronda do Open de Praga, na República Checa. O tenista português, 132 do "ranking" mundial, perdeu com o búlgar Dimitar Kuzmanov (206), em dois sets, por 6-1 e 7-5

O número três nacional era segundo cabeça de série do torneio e foi surpreendido, depois de no dia anterior ter batido o italiano Riccardo Bonadio. Nuno Borges acusou cansaço, depois de uma semana intensa no Estoril Open, com a conquista do torneio de pares, da viagem para a República Checa, onde teve jogar dois dias consecutivos.

O maiato volta a competir ainda esta quarta-feira, mas na variante de pares. Curiosamente, vai defrontar o tenista que o derrotou em singulares. Kuzmanov faz dupla com o italiano Lorenzo Giustino para defrontar Borges e Francisco Cabral, na 1.ª ronda do Challenger de Praga.

Inicialmente a dupla portuguesa tinha em agenda encontro com o par formado pelo alemão Maximilian Marterer e pelo austríaco Sebastian Ofner, mas foram substituídos por Kuzmanov e Giustino.