Boston e Memphis empatam meias-finais do "play-off" na NBA

Boston Celtics e Memphis Grizzlies venceram o segundo jogo das meias-finais do "play-off" da NBA e empataram as séries respetivas.

A Este, os Celtics derrotaram os campeões em título, Milwaukee Bucks, por 109-86. Jaylen Brown foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos; Tatum fez 29; Al Horford fez duplo-duplo, com 11 pontos e 11 ressaltos. Giannis Antetokounmpo foi o melhor dos Bucks, com 28 pontos, nove ressaltos e sete assistências.

A Oeste, os Memhpis Grizzlies voltaram a jogar em casa com os Golden State Warriors, mas desta vez saíram vencedores. Ja Morant foi a grande figura, com 47 pontos, oito assistências e oito ressaltos. O melhor dos Warriors foi Steph Curry, com 27 pontos, nove ressaltos e oito assistências.