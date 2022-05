Tenista Kevin Anderson coloca ponto final na carreira

O tenista sul-africano Kevin Anderson anunciou, esta terça-feira, o final da carreira.

Em publicação no Twitter, o antigo número cinco mundial, de 35 anos, não esconde que foi uma "decisão difícil".

"Vivi tantos desafios e emoções diferentes. Este desporto pode ser extasiante e solitário ao mesmo tempo. Tive altos e baixos, mas não mudaria nada. A minha viagem ajudou-me a tornar-me o homem que sou hoje", escreveu o tenista sul-africana, no anúncio da retirada.

Kevin Anderson venceu sete títulos no circuito ATP e chegou a duas finais de torneios do Grand Slam: US Open em 2017, que perdeu para Rafael Nadal, e Wimbledon em 2018, derrotado por Novak Dkokovic.