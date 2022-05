Judoca Catarina Costa é a terceira melhor do mundo em -48kg

A judoca portuguesa Catarina Costa subiu à terceira posição do "ranking" mundial de -48 kg, depois do segundo lugar dos Europeus de Sófia, enquanto Jorge Fonseca continua a liderar em -100 kg, apesar de ter sido eliminado no primeiro combate. Com 3.854 pontos, Catarina Costa, da Académica, subiu um lugar na hierarquia liderada pela francesa Shirine Boukli (4.910), que bateu a portuguesa na final do Europeu. Apesar do terceiro lugar, Catarina Costa é, na prática, a segunda na sua categoria, uma vez que a kosovar Distria Krasniqi (4.670) já subiu para os -52 kg.

Jorge Fonseca mantém primeira posição Já Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, continua na liderança nos -100 kg, apesar de ter sido eliminado em Sófia, no primeiro combate, frente ao polaco Piotr Kuczera. O judoca do Sporting soma 5.660 pontos, enquanto em segundo está o russo Arman Adamian, com 5.215, e em terceiro o canadiano Shady Elnahas, com 4.911.